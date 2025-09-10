Президент ОАЭ прибыл в Доху с братским визитом

ДОХА, 10 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян прибыл сегодня в Доху с братским визитом в Государство Катар.

Эмир Государства Катар Его Высочество шейх Тамим бин Хамад Аль Тани приветствовал президента и сопровождавшую его делегацию по прибытии в Международный аэропорт Хамад.

В церемонии встречи приняли участие шейх Джасим бин Хамад Аль Тани, личный представитель эмира; шейх Мохаммед бин Абдуррахман Аль Тани, премьер-министр и министр иностранных дел; а также ряд шейхов, министров и других высокопоставленных представителей Государства Катар.

Его Высочество шейх Мохамед бин Заед прибыл в сопровождении делегации, в состав которой вошли: Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра, министр обороны; Его Высочество шейх Тахнун бин Заед Аль Нахайян, заместитель правителя Абу-Даби и советник по национальной безопасности; Его Высочество генерал-лейтенант шейх Саиф бин Заед Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр внутренних дел; Его Высочество шейх Теяб бин Мохаммед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по вопросам развития и делам павших героев; Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по особым делам; шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, советник президента ОАЭ; Али бин Хаммад Аль Шамси, генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности; доктор Ахмед Мубарак Али Аль Мазруи, руководитель Офиса президента по стратегическим вопросам и председатель Исполнительного совета Абу-Даби; доктор Султан бин Ахмед Аль Джабер, министр промышленности и передовых технологий; а также ряд высокопоставленных должностных лиц.