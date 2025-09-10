ЕС выразил солидарность с Катаром после израильского авиаудара

БРЮССЕЛЬ, 10 сентября 2025 (WAM) -- Европейский союз осудил израильский авиаудар по Дохе, заявив, что он является нарушением международного права и посягательством на территориальную целостность Государства Катар.

В заявлении Европейской службы внешних связей, распространённом в Брюсселе, ЕС выразил полную солидарность с властями и народом Катара, назвав государство стратегическим партнером Союза.

«Любую дальнейшую эскалацию войны в Газе необходимо предотвратить — это не отвечает интересам ни одной из сторон. ЕС будет продолжать поддерживать все усилия, направленные на установление режима прекращения огня», — говорится в заявлении.

В документе также напомнили, что ХАМАС включен в список террористических организаций, и отметили, что в 2024 году ЕС ввел новый санкционный режим в отношении ХАМАС и палестинского движения „Исламский джихад“.