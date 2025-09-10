Президент ОАЭ подтвердил поддержку суверенитета Катара на встрече с эмиром шейхом Тамимом

ДОХА, 10 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел сегодня встречу с эмиром Государства Катар Его Высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани для обсуждения прочных отношений между двумя странами и последствий израильского удара по катарской территории.

Встреча состоялась в Дохе в рамках братского визита президента ОАЭ.

Его Высочество шейх Мохамед бин Заед подтвердил полную солидарность Объединенных Арабских Эмиратов с Катаром и неизменную поддержку всех мер, предпринимаемых для защиты его суверенитета, территориальной целостности и безопасности его народа.

Президент подчеркнул, что этот преступный акт является нарушением суверенитета Катара и всех международных законов и норм, отметив, что подобные действия угрожают безопасности, стабильности и перспективам мира в регионе.

Его Высочество также высоко оценил усилия эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, направленные на укрепление мира и стабильности в регионе.

Президента сопровождала делегация, в состав которой вошли: Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра, министр обороны; Его Высочество шейх Тахнун бин Заед Аль Нахайян, заместитель правителя Абу-Даби и советник по национальной безопасности; Его Высочество генерал-лейтенант шейх Саиф бин Заед Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр внутренних дел; Его Высочество шейх Теяб бин Мохаммед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по вопросам развития и делам павших героев; Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по особым делам; шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, советник президента ОАЭ; Али бин Хаммад Аль Шамси, генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности; доктор Ахмед Мубарак Али Аль Мазруи, руководитель Офиса президента по стратегическим вопросам и председатель Исполнительного совета Абу-Даби; доктор Султан бин Ахмед Аль Джабер, министр промышленности и передовых технологий; а также ряд высокопоставленных должностных лиц.

По завершении визита Его Высочество шейх Мохамед бин Заед отбыл из Международного аэропорта Хамад, где его проводил эмир шейх Тамим бин Хамад Аль Тани в сопровождении ряда шейхов и высокопоставленных представителей.