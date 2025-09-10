Президент ОАЭ прибыл в Бахрейн с братским визитом

САХИР, 10 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян прибыл сегодня в Королевство Бахрейн с братским визитом.

Его Величество король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа приветствовал Его Высочество и сопровождавшую делегацию по прибытии на авиабазу Сахир.

Его Высочество сопровождала делегация, в состав которой вошли: Его Высочество генерал-лейтенант шейх Саиф бин Заед Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр внутренних дел; Его Высочество шейх Теяб бин Мохаммед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по вопросам развития и делам павших героев; Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по особым делам; шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, советник президента ОАЭ; Али бин Хаммад Аль Шамси, генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности; доктор Ахмед Мубарак Али Аль Мазруи, руководитель Офиса президента по стратегическим вопросам и председатель Исполнительного совета Абу-Даби; доктор Султан бин Ахмед Аль Джабер, министр промышленности и передовых технологий; Фейсал Абдулазиз Аль Баннай, советник президента ОАЭ по стратегическим исследованиям и вопросам передовых технологий; Фахад Аль Амери, посол ОАЭ в Бахрейне, а также ряд высокопоставленных должностных лиц.