Президент ОАЭ и король Бахрейна обсудили двусторонние отношения и региональные события

САХИР, 10 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел сегодня встречу с Его Величеством королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой. Стороны обсудили братские отношения между двумя странами и пути расширения двустороннего сотрудничества в различных областях.

Встреча прошла во дворце Сахир в рамках братского визита президента ОАЭ в Королевство Бахрейн.

Его Величество король Хамад тепло приветствовал президента ОАЭ. Стороны провели беседу, подчеркнув глубину братских отношений между двумя странами и их руководством, а также подтвердили приверженность продолжению консультаций, особенно в свете текущих региональных событий.

Стороны обсудили ряд актуальных региональных вопросов и обменялись мнениями по темам, представляющим взаимный интерес. Они осудили израильский удар по Государству Катар, назвав его грубым нарушением суверенитета Катара, международного права и угрозой для региональной безопасности и стабильности. Лидеры подчеркнули, что подобные действия несут риск дальнейшей эскалации и подрывают перспективы мира в регионе.

Стороны выразили солидарность с Катаром и подтвердили поддержку всех усилий, направленных на обеспечение его безопасности, территориальной целостности и защиты его граждан.

Во встрече приняли участие члены делегации ОАЭ, включая Его Высочество генерал-лейтенанта шейха Саифа бин Заеда Аль Нахайяна, заместителя премьер-министра и министра внутренних дел; Его Высочество шейха Теяба бин Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна, заместителя председателя АП по вопросам развития и делам павших героев; Его Высочество шейха Хамдана бин Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна, заместителя председателя АП по особым делам; шейха Мохаммеда бин Хамада бин Тахнуна Аль Нахайяна, советника президента ОАЭ; а также ряд министров и высокопоставленных должностных лиц.

С бахрейнской стороны во встрече приняли участие шейхи, министры и высокопоставленные должностные лица.

По завершении визита Его Высочество шейх Мохамед бин Заед отбыл из Королевства Бахрейн. В Международном аэропорту его проводил Его Величество король Хамад бин Иса Аль Халифа в сопровождении ряда высокопоставленных лиц.