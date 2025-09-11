ОАЭ осудили теракт в нигерийской деревне Дарул-Джамал

АБУ-ДАБИ, 11 сентября 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили теракт в деревне Дарул-Джамал на северо-востоке Нигерии, в результате которого десятки человек погибли и получили ранения.

В МИД ОАЭ подчеркнули решительное осуждение подобных терактов и полное неприятие насилия, экстремизма и терроризма, угрожающих безопасности и стабильности.

Министерство выразило искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, а также правительству и народу Федеративной Республики Нигерия, пожелав скорейшего выздоровления всем пострадавшим.