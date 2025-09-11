Шейх Мансур бин Заед принял премьер-министра Сенегала

АБУ-ДАБИ, 11 сентября 2025 (WAM) – Вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян принял в Каср Аль-Ватан в Абу-Даби премьер-министра Республики Сенегал Усмана Сонко.

На встрече обсуждались отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами и Сенегалом, а также перспективы дальнейшего расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, на благо двух стран и их народов.

Стороны также обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.