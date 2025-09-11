Президент ОАЭ прибыл в Салалу с братским визитом

САЛАЛА, 11 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян прибыл сегодня в Султанат Оман с братским визитом.

Его Величество султан Омана Хайсам бин Тарик встретил президента ОАЭ по прибытии в аэропорт Салалы.

Его Высочество сопровождала делегация, в состав которой вошли: Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян, вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП; Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел; Его Высочество шейх Теяб бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по вопросам развития и делам павших героев; Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по особым делам; шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, советник президента ОАЭ, а также ряд министров и высокопоставленных должностных лиц.

В числе встречавших президента также были Его Высочество Сайид Шихаб бин Тарик Аль Саид, заместитель премьер-министра по вопросам обороны; Его Высочество Сайид Тайязин бин Хайсам бин Тарик Аль Саид, министр культуры, спорта и молодежи; и Его Высочество Сайид Билараб бин Хайсам Аль Саид, а также ряд министров и высокопоставленных представителей Омана.