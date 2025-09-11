ОАЭ запускают программу «Aid Foresight»

АБУ-ДАБИ, 11 сентября 2025 (WAM) -- Международный совет по гуманитарной и филантропической деятельности при Администрации президента ОАЭ объявил о запуске программы «Aid Foresight».

С 29 сентября по 4 октября состоится серия мастер-классов для руководителей гуманитарного сектора ОАЭ, где ведущие мировые эксперты поделятся актуальными знаниями о глобальных изменениях в сфере международной помощи.

Программа включает четыре направления — образование, развитие потенциала, обмен опытом и стратегический нетворкинг.

Сегодня ОАЭ входят в число мировых лидеров в гуманитарной деятельности. Программа впервые создает площадку для прямого обмена опытом между руководством гуманитарного сектора ОАЭ и международными специалистами.

Среди приглашенных спикеров — Беатрис Нофаль, Барт Фонтейн и Хосук Ли-Макияма.

Беатрис Нофаль — старший советник по вопросам глобального управления, региональной интеграции и международных отношений, бывший шерпа G20 и специальный представитель Аргентины по делам «двадцатки». Она консультировала Всемирный банк и Межамериканский банк развития.

Барт Фонтейн, старший советник по вопросам развития и гуманитарной помощи в Hyphen, занимался стратегическими оценками и планированием, включая анализ стратегии международного сотрудничества Бельгии в Африке до 2030 года и разработку моделей развития высшего образования в Мозамбике, Эфиопии и Анголе для международных агентств ЕС.

Хосук Ли-Макияма — старший советник по вопросам торговли, технологий и международных отношений, старший научный сотрудник LSE Trade Policy Hub и директор ECIPE. Он консультирует правительства стран G7 и G20 по вопросам торговой политики, экономической интеграции и безопасности; его рекомендации повлияли на торговые соглашения и экономические стратегии в Европе.

Программа «Aid Foresight» укрепляет лидерство ОАЭ в формировании будущей глобальной системы помощи, развивая инновации, сотрудничество и стратегическое управление. Она готовит национальное руководство к эффективной работе в кризисных, постконфликтных и недостаточно поддерживаемых донорами регионах Африки, Азии и Латинской Америки.

Инициативу реализует Управление по вопросам развития при поддержке Администрации президента ОАЭ. Среди ключевых участников — Фонд развития Абу-Даби, Красный Полумесяц ОАЭ, Агентство ОАЭ по международной помощи при МИД и 13 организаций объединения Erth Zayed Philanthropies.