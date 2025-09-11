На востоке Пакистана эвакуируют жителей из-за масштабных наводнений

ИСЛАМАБАД, 11 сентября 2025 (WAM) -- Военные и спасатели эвакуируют тысячи жителей затопленных деревень в районе города Джалалпур-Пирвала в восточном Пакистане, где уровень воды достиг отметки опасности.

По данным комиссара по чрезвычайным ситуациям Набила Джаведа, бедствие затронуло около 142 тысяч человек. Многие переселились к родственникам, другие остаются во временных лагерях.

С 23 августа в провинции Пенджаб затоплено около 4 тысяч деревень, пострадали свыше 4,2 млн человек, 2,1 млн были вынуждены покинуть жилища, погибли не менее 68.

В Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили, что наводнение вызвали сильные муссонные дожди и сброс воды с переполненных индийских плотин.