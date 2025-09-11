Медиасовет ОАЭ выявил нарушение рекламных правил и вызвал рекламодателя

АБУ-ДАБИ, 11 сентября 2025 (WAM) -- Медиасовет ОАЭ сообщил, что выявил в соцсетях рекламный аккаунт, нарушивший правила, регулирующие медиасферу страны.

В Совете подчеркнули, что реклама содержала недостоверные медицинские утверждения о продукте, не имела одобрения компетентного органа здравоохранения и вводила аудиторию в заблуждение.

Регулятор подтвердил, что продолжит мониторинг и пресечение подобных случаев и призвал рекламодателей и инфлюенсеров строго соблюдать утвержденные правила.

Медиасовет сообщил, что вызвал владельца аккаунта и начал в отношении него юридические процедуры в рамках действующего законодательства.