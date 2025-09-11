ADGM и регулятор Гонконга обсудили расширение доступа управляющих активами к рынку ОАЭ

ГОНКОНГ, 11 сентября 2025 (WAM) -- Управление по регулированию финансовых услуг Международного финансового центра Abu Dhabi Global Market (ADGM) и Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) провели сессию, посвященную расширению возможностей гонконгских управляющих активами на рынке Объединенных Арабских Эмиратов.

Мероприятие возглавили глава SFC Джулия Лен и главный исполнительный директор регулятора ADGM Эммануэль Дживанакис. В обсуждении участвовали более 20 топ-менеджеров гонконгских компаний по управлению активами, а также представители обеих регулирующих структур.

Обсуждались возможности доступа гонконгских управляющих активами к инвесторам ADGM и всего ОАЭ через систему взаимного признания лицензий на инвестиционные фонды.