ОАЭ решительно осудили враждебные заявления Нетаньяху и подтвердили полную солидарность с Катаром

АБУ-ДАБИ, 11 сентября 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили враждебные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в адрес Государства Катар и заявили о полной солидарности с Катаром.

В заявлении Министерства иностранных дел подчеркивается, что безопасность Катара являются неотъемлемой частью безопасности стран Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ). Любое нападение на государство – члена Совета считается угрозой всей системе коллективной безопасности региона.

Ведомство также отметило, что продолжение подобной провокационной риторики подрывает перспективы стабильности и ведет к крайне опасному развитию событий в регионе.