ССАГЗ и Россия осудили израильскую агрессию против Катара

СОЧИ,12 сентября 2025 (WAM) -- Министры иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Сочи решительно осудили израильскую атаку на Государство Катар.

В совместном заявлении они расценили нападение как грубое нарушение международного права, посягательство на суверенитет Катара и подрыв дипломатических усилий по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость решительного международного ответа, который возложил бы на мировое сообщество моральную, политическую и правовую ответственность и обеспечил принятие эффективных мер для сдерживания Израиля и прекращения его повторяющихся нарушений принципов международного мира и безопасности.

Министры призвали Совет Безопасности ООН и международное сообщество взять на себя ответственность за прекращение атак и предотвращение их повторения, предупредив, что отсутствие решительной реакции усугубит напряженность и подорвет перспективы достижения мира и стабильности в регионе.