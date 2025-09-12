Президенты ОАЭ и Франции обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 12 сентября 2025 (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, обсудив укрепление стратегического партнерства и недавнюю израильскую атаку на территорию Катара.

Оба лидера осудили нападение как нарушение суверенитета Катара и угрозу региональной безопасности. Они подчеркнули необходимость активизации международных усилий по созданию независимого Палестинского государства на основе решения о двух государствах.

Собеседники также подтвердили неприятие любых израильских попыток аннексии Западного берега или принудительного выселения палестинцев, отметив, что такие действия подрывают стабильность и препятствуют реализации решения о двух государствах в соответствии с международным правом.