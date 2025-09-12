Халифа Шахин Аль-Марар возглавил делегацию ОАЭ на восьмом министерском заседании стратегического диалога ССАГЗ–Россия

СОЧИ, Россия, 12 сентября 2025 (WAM) -- Министр государства ОАЭ Халифа Шахин Аль-Марар возглавил делегацию страны на восьмом совместном министерском заседании стратегического диалога между Советом сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) и Российской Федерацией, состоявшемся в четверг в Сочи.

Заседание прошло под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Государства Кувейт Абдаллы Али Аль-Яхьи при участии министров иностранных дел и руководителей делегаций стран ССАГЗ, а также генерального секретаря Совета.

Участники обсудили актуальные региональные и международные политические вопросы, подтвердили приверженность укреплению сотрудничества между ССАГЗ и Россией, а также договорились продолжать диалог и развивать стратегические отношения между сторонами.