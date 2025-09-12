ОАЭ выразили соболезнования Пакистану в связи с жертвами крушения спасательной лодки

АБУ-ДАБИ, 12 сентября 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты выразили глубокие соболезнования и полную солидарность с Исламской Республикой Пакистан в связи с гибелью людей при крушении спасательной лодки в провинции Пенджаб во время проведения работ по ликвидации последствий наводнения.

В официальном заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ отмечается искреннее сочувствие семьям погибших и пострадавших, а также выражаются соболезнования правительству и народу Пакистана в связи с этой трагедией.