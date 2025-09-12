ОАЭ и Йемен обсудили укрепление сотрудничества в правовой и судебной сферах

АБУ-ДАБИ, 12 сентября 2025 (WAM) -- Генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов доктор Хамад Саиф Аль Шамси провел встречу с генеральным прокурором Йемена Кахером Мустафой Али, в ходе которой стороны рассмотрели пути расширения двустороннего взаимодействия в правовой и судебной областях и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Переговоры состоялись в Управлении генерального прокурора и федеральных прокуратур в Абу-Даби. Собеседники обсудили особенности функционирования судебных систем двух стран и возможности развития сотрудничества между органами прокуратуры.

Доктор Аль Шамси сердечно приветствовал Кахера Мустафу Али и сопровождавшую его делегацию, подчеркнув важность встречи для укрепления двусторонних связей и дальнейшего повышения эффективности работы судебных институтов.