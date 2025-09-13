Президент ОАЭ выразил соболезнования в связи с кончиной Саида Амера Аль Нейади

АБУ-ДАБИ, 13 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян посетил траурный маджлис и выразил соболезнования Его Превосходительству Хумейду Аль Нейади в связи с кончиной его отца Саида Амера Аль Нейади. Он помолился о милости и прощении для покойного и пожелал семье стойкости.

Шейха Мохамеда сопровождал заместитель председателя АП по особым делам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян и ряд высокопоставленных официальных лиц.