Красный Полумесяц ОАЭ открыл новую школу в Хадрамауте и запустил проект «Школьный рюкзак» в Йемене

ХАДРАМАУТ (Йемен), 13 сентября 2025 (WAM) – Красный Полумесяц ОАЭ (ERC) открыл новую начальную школу в мухафазе Хадрамаут и запустил проект «Школьный рюкзак» в мухафазах Аль-Худайда и Таиз.

Инициативы реализуются в рамках гуманитарных проектов ОАЭ, направленных на поддержку народа Йемена, укрепление системы образования и создание лучших условий для будущих поколений. Они помогают подготовить учеников к новому учебному году и отражают постоянные усилия ОАЭ по развитию образовательного сектора страны.