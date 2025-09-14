ОАЭ выразили солидарность с ДР Конго в связи с трагедией на реке Конго

АБУ-ДАБИ, 14 сентября 2025 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты заявили о солидарности с Демократической Республикой Конго в связи с двумя трагическими крушениями лодок на реке Конго, которые привели к многочисленным жертвам, ранениям и пропаже людей без вести.

В официальном заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ выражены глубокие соболезнования и искреннее сочувствие семьям погибших, а также переданы соболезнования правительству и народу ДР Конго и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.