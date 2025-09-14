В Дохе прошло подготовительное заседание министров к чрезвычайному Арабо-Исламскому саммиту

ДОХА, 14 сентября 2025 (WAM) -- В столице Катара состоялось подготовительное заседание министров иностранных дел перед чрезвычайным Арабо-Исламским саммитом, который пройдет в понедельник, сообщает Qatar News Agency (QNA).

Заседание возглавил премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдуррахман бин Джасим Аль Тани при участии глав МИД стран – членов Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

Участники обсудили проект заявления в связи с израильской атакой 9 сентября на жилые здания в Дохе, где находились несколько лидеров движения ХАМАС.