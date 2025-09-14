Президент ОАЭ выразил соболезнования в связи с кончиной бизнесмена Хусейна Хансахеба

ДУБАЙ, 14 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян посетил траурный маджлис в Дубае и выразил соболезнования семье покойного бизнесмена Хусейна Хансахеба. Онп помолился о милости и прощении для него и пожелал его родным стойкости.

Глава государства отметил благотворительную деятельность Хансахеба и его значительный вклад в развитие общества.

Шейха Мохамеда сопровождали заместитель председателя АП по особым делам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд высокопоставленных официальных лиц.