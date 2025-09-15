Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили президента Никарагуа с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 15 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге Сааведре по случаю Дня независимости.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные поздравительные телеграммы президенту Ортеге по этому случаю.