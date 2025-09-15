Emirates стала официальным главным спонсором баскетбольного клуба «Реал Мадрид»

ДУБАЙ, 15 сентября 2025 (WAM) -- Авиакомпания Emirates и клуб «Реал Мадрид» заключили многолетнее соглашение, по которому Emirates становится официальным главным спонсором испанской баскетбольной команды.

Фирменный логотип Emirates «Fly Better» будет размещен на игровой форме баскетболистов.

Сотрудничество знаменует дебют Emirates в европейском баскетболе и отражает стратегию авиакомпании по расширению присутствия в мировом спорте. «Реал Мадрид» остается единственным европейским клубом, выигравшим чемпионаты Европы и по футболу, и по баскетболу в одном сезоне.