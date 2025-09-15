Dubai Humanitarian направила второй за неделю гуманитарный рейс в Афганистан

ДУБАЙ, 15 сентября 2025 (WAM) -- По поручению вице-президента, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая Его Высочества шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума организация Dubai Humanitarian отправила в Афганистан второй за неделю гуманитарный авиарейс в ответ на разрушительное землетрясение.

Груз весом 39,8 тонны, включающий палатки, предметы первой необходимости, кухонные наборы и медикаменты, доставлен через Глобальный гуманитарный фонд воздействия (GHIF) при содействии Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Его стоимость превышает 315 тыс. долларов США (около 1,16 млн дирхамов) и предназначена для помощи более 50 тыс. человек в пострадавших районах.

Ранее, в прошлый понедельник, Dubai Humanitarian уже направила в Афганистан 84 тонны гуманитарных грузов от имени четырёх агентств ООН, подтвердив приверженность ОАЭ и эмирата Дубай оперативной международной помощи.