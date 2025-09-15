Мансур бин Заед возглавил делегацию ОАЭ на внеочередных саммитах в Дохе

ДОХА, 15 сентября 2025 (WAM) -- От имени президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян прибыл в Доху для участия во внеочередном саммите Совета сотрудничества арабских государств Залива и чрезвычайном Арабо-Исламском саммите. Заседания посвящены обсуждению последствий израильской агрессии на территории Катара.

В состав делегации вошли заместитель премьер-министра и министр иностранных дел шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян, министр по делам обороны Мохамед бин Мубарак бин Фадхель Аль Мазруи, государственные министры Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян, Халифа Шахин Аль Марар, Лана Заки Нуссейбе и Саид Мубарак Аль Хаджери.

В международном аэропорту Хамад шейха Мансура и сопровождающую делегацию встретил заместитель премьер-министра и министр обороны Катара шейх Сауд бин Абдуррахман Аль Тани и другие высокопоставленные лица.