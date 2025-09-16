Глава Центрального банка ОАЭ принял участие в 85-м заседании Комитета управляющих центральными банками стран ССАГЗ в Кувейте

АБУ-ДАБИ, 16 сентября 2025 (WAM) – Председатель Центрального банка ОАЭ Халед Мохамед Балама принял участие в 85-м заседании Комитета управляющих центральными банками стран Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ), прошедшем в Кувейте.

Во встрече также участвовали руководители центральных банков стран ССАГЗ и представители Генерального секретариата Совета. От ЦБ ОАЭ присутствовали помощник председателя ЦБ по денежно-кредитной политике и финансовой стабильности Ибрахим Обайд Аль Зааби и представители руководства.

Участники обсудили последние тенденции в денежно-кредитной и финансовой сферах, развитие платежных систем, надзор и финтех, обмен опытом по кибербезопасности, а также совместные меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.