Президент ОАЭ прибыл с официальным визитом в Азербайджан

КАРАБАХ, 16 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян прибыл в регион Карабах с официальным визитом в Республику Азербайджан.

В международном аэропорту Физули Его Высочество встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев и ряд высокопоставленных должностных лиц.

Шейха Мохамеда сопровождают заместитель председателя АП по особым делам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также несколько министров и других высокопоставленных представителей.