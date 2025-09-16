В Шуше прошла официальная церемония встречи президента ОАЭ

ШУША, Карабах, 16 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян посетил исторический город Шуша в регионе Карабах в рамках официального визита в Азербайджан. Его сопровождал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

В главном дворе административного здания города состоялась официальная церемония встречи: были исполнены государственные гимны ОАЭ и Азербайджана, затем шейх Мохамед приветствовал почетный караул.

На церемонии присутствовали члены делегации ОАЭ, включая шейхов и высокопоставленных лиц, а также ряд министров и представителей руководства Азербайджана.