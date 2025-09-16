Российские ученые разработали сорбент из гречневой шелухи для очистки воды

МОСКВА, 16 сентября 2025 (WAM) -- Исследователи из Новосибирска нашли способ превратить отходы агропромышленности в эффективное средство для очистки воды. На основе шелухи гречихи они создали биосорбент, который способен удалять тяжелые металлы из сточных вод, природных водоемов и питьевых систем. Об этом сообщается на сайте Российской академии наук (РАН), передает TV BRICS.

Как поясняют ученые, секрет в высоком содержании меланина – природного полимера, который связывает и удерживает загрязнители. Химики сумели модифицировать его так, чтобы сохранить устойчивость материала и повысить его сорбционные свойства. Новый продукт можно использовать как в локальной очистке водоемов, так и в бытовых фильтрах для питьевой воды.

Уточняется, что шелуха подвергается механохимической обработке в мельницах с добавлением окислителей. Такой процесс делает меланин доступным для взаимодействия с примесями, не разрушая его структуру.

По предварительным оценкам, себестоимость нового сорбента будет как минимум в два раза ниже, чем у активированного угля. При этом сырье практически бесплатное – гречневая шелуха обычно утилизируется и не используется в промышленности.

Разработчики также отмечают, что материал может заменить дорогие ионообменные смолы, применяемые в картриджах фильтров для очистки питьевой воды от тяжелых металлов. Ученые предполагают, что сорбент способен бороться и с бактериальными загрязнениями, хотя это направление еще требует дополнительных исследований.