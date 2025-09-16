Президенты ОАЭ и Азербайджана встретились в Карабахе для обсуждения двусторонних отношений

КАРАБАХ, 16 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу в Карабахе в рамках официального визита главы ОАЭ, обсудив укрепление сотрудничества и перспективы дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Стороны рассмотрели возможности расширения партнерства в экономике, инвестициях, продовольственной безопасности, возобновляемой энергетике, культуре и других областях, поддерживающих общие цели устойчивого развития.

Шейх Мохамед отметил значимость подписанного в июле Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA), назвав его важным этапом в двусторонних экономических отношениях.

Отдельное внимание было уделено культурному взаимодействию как важнейшей основе двусторонних отношений и инструменту укрепления взаимопонимания между народами. Он подчеркнул совместную приверженность сохранению и приумножению богатого и разнообразного культурного наследия, отметив, что культурный обмен является важным мостом для диалога и сотрудничества.

В ходе встречи Его Высочество подчеркнул, что за последние десятилетия отношения между ОАЭ и Азербайджаном последовательно укреплялись, и отметил стремление обеих стран к дальнейшему развитию сотрудничества в направлениях, способствующих реализации их общих стратегических целей.

Лидеры также обменялись мнениями по региональной и международной повестке, подчеркнув необходимость совместных усилий по укреплению региональной и глобальной стабильности и мира.

В этом контексте Его Высочество подтвердил неизменную поддержку ОАЭ всех инициатив, направленных на укрепление стабильности и развитие народов и государств Кавказского региона, и выразил надежду на дальнейший прогресс в мирном урегулировании между Азербайджаном и Арменией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, со своей стороны, подчеркнул готовность развивать достигнутый прогресс в двусторонних отношениях и расширять сотрудничество с ОАЭ в различных областях. Он отметил, что визит Его Высочества является важной возможностью для продолжения консультаций и укрепления координации по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам переговоров шейх Мохамед бин Заед и президент Ильхам Алиев подтвердили общее стремление использовать существующие возможности для продвижения устойчивого развития обеих стран и укрепления региональной и глобальной стабильности.

Во встрече приняли участие члены делегации президента ОАЭ, включая заместителя председателя АП по особым делам шейха Хамдана бин Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна, советника президента ОАЭ шейха Мохаммеда бин Хамада бин Тахнуна Аль Нахайяна, а также ряд министров и высокопоставленных официальных лиц. С азербайджанской стороны присутствовали несколько министров и представителей руководства страны.