Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили президента Гайаны с вступлением в должность

АБУ-ДАБИ, 17 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Кооперативной Республики Гайана доктору Мохамеду Ирфаану Али по случаю принесения им конституционной присяги для нового президентского срока.

Также поздравительные телеграммы президенту Гайаны направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.