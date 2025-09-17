Сезон гонок на традиционных лодках «шоххиф» стартует 20 сентября в Рас-Аль-Хайме

ДУБАЙ, 17 сентября 2025 (WAM) -- Федерация морских видов спорта ОАЭ объявила о начале сезона гонок на традиционных лодках «шоххиф». Первая гонка пройдет 20–21 сентября в эмирате Рас-Аль-Хайма.

Как уточнили в федерации, первый этап состоится при поддержке стратегического партнера — компании MAG Holding. Организаторами выступают Морской спортивный клуб Рас-Аль-Хаймы совместно с Международным морским спортивным клубом Шарджи. Ожидается участие как местных спортсменов, так и команд из-за рубежа.

Генеральный секретарь федерации Ахмед Али Аль Шерьяни подчеркнул, что старт сезона имеет особое значение: соревнования не только возрождают национальное морское наследие, но и сочетают древние традиции с современным спортивным духом, укрепляя позиции ОАЭ как центра традиционных морских видов спорта в регионе Залива.