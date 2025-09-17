Правитель Умм-Аль-Кайвайна принял посла Китая

УММ-АЛЬ-КАЙВАЙН, 17 сентября 2025 (WAM) -- Член Верховного совета и правитель эмирата Умм-Аль-Кайвайн Его Высочество шейх Сауд бин Рашид Аль Муалла сегодня принял посла Китая в ОАЭ Чжан Иммина, прибывшего с визитом вежливости.

Шейх Сауд поприветствовал дипломата и сопровождавшую его делегацию, отметив прочные и динамично развивающиеся отношения между ОАЭ и Китаем и подтвердив стремление страны к дальнейшему укреплению сотрудничества с Пекином.

Посол поблагодарил правителя за теплый прием и гостеприимство, высоко оценил устойчивое развитие двусторонних связей и подчеркнул инвестиционный потенциал и динамичное развитие эмирата Умм-Аль-Кайвайн.

На встрече присутствовали шейхи и ряд высокопоставленных должностных лиц.