Дубай Саут сообщил о 15-процентном росте деловой авиации в первом полугодии 2025 года

ДУБАЙ, 17 сентября 2025 (WAM) -- Аэрокосмический хаб имени Мохаммеда бин Рашида (MBRAH) в Дубай Саут зарегистрировал 9 753 полета бизнес-джетов за первые шесть месяцев 2025 года, что на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост подтверждает статус международного аэропорта Аль-Мактум как ведущего центра деловой авиации на Ближнем Востоке.

Исполнительный председатель корпорации Dubai Aviation City и Дубай Саут Халифа Аль Заффин отметил, что динамика отражает стратегическое видение вице-президента, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума по превращению эмирата в глобальный центр для инвесторов и предпринимателей.

«Мы развиваем инфраструктуру и услуги мирового уровня, укрепляя позиции MBRAH как ключевых воздушных ворот международной деловой авиации», — заявил Аль Заффин.