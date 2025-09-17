flydubai увеличит количество рейсов в Кению

ДУБАЙ, 17 сентября 2025 (WAM) -- Авиакомпания flydubai объявила о запуске нового маршрута в международный аэропорт Найроби (NBO) с 15 октября 2025 года. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю из Терминала 3 Международного аэропорта Дубая (DXB).

Кроме того, с 1 октября рейсы в Момбасу станут ежедневными, а общее количество еженедельных полётов в Кению достигнет 11.

Генеральный директор flydubai Гаит Аль Гаит отметил, что расширение маршрутной сети укрепляет транспортные связи Кении с Дубаем, открывая новые возможности для торговли, туризма и бизнеса и способствуя развитию экономических и культурных контактов между ОАЭ и Африкой.