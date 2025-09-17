Павильон ОАЭ отметит День страны на Expo 2025 Osaka в присутствии наследного принца Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 17 сентября 2025 (WAM) -- В пятницу, 19 сентября, на международной выставке Expo 2025 в Осаке состоится празднование Дня ОАЭ с участием наследного принца Абу-Даби Его Высочества шейха Халеда бин Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна.

Выставка Expo 2025 Osaka проходит до 13 октября. Павильон ОАЭ выполнен в инновационном и экологичном стиле, вдохновленном образом пальмы — символа, неразрывно связанного с культурой и историей страны.

В программу Дня ОАЭ входит мультимедийное представление, показывающее путь страны от богатого культурного наследия до передовых достижений в космосе, здравоохранении и устойчивых технологиях. Участие ОАЭ подчеркивает крепкие двусторонние связи с Японией и их дальнейшее развитие.