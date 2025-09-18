Саудовская Аравия и Пакистан заключили стратегическое оборонное соглашение

ЭР-РИЯД, 18 сентября 2025 (WAM) -- Королевство Саудовская Аравия и Пакистан подписали стратегическое оборонное соглашение в ходе визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Эр-Рияд.

Документ скрепили подписи наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Его Королевского Высочества Мохаммеда бин Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

Согласно сообщению Саудовского информационного агентства, соглашение предусматривает, что любая агрессия против одной из стран будет рассматриваться как агрессия против обеих.