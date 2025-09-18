Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили президента Чили с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 18 сентября 2025 WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Чили Габриэлю Боричу Фонту по случаю Дня независимости.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации Президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные поздравительные телеграммы президенту Чили.