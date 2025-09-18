Наследный принц Абу-Даби провел переговоры с губернатором префектуры Киото

КИОТО, Япония, 18 сентября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх Халед бин Мохаммед бин Заед Аль Нахайян, наследный принц Абу-Даби, встретился с губернатором японской префектуры Киото Такатоси Нисиваки в рамках визита в Японию для участия в праздновании Дня ОАЭ на Expo 2025 в Осаке.

На встрече обсуждалось расширение сотрудничества и обмен опытом в сферах инноваций, инфраструктуры, устойчивых технологий и других приоритетных направлений, способствующих продвижению устойчивого развития.

Во встрече также приняли участие шейх Халифа бин Тахнун бин Мохаммед Аль Нахайян, председатель Администрации наследного принца Абу-Даби; Мохаммед Али Аш-Шурафа, председатель Департамента муниципалитетов и транспорта; Саиф Саид Гобаш, генеральный секретарь Исполнительного совета Абу-Даби и председатель Аппарата наследного принца; Мариам Ид Аль Мехейри, председатель Медиа-офиса Абу-Даби и советник по стратегическим связям Администрации наследного принца; а также Шихаб Ахмед Аль Фахим, Чрезвычайный и Полномочный посол ОАЭ в Японии и комиссар павильона ОАЭ на Expo 2025 в Осаке.