ОАЭ возглавили сессию по цифровой торговле на Парламентской конференции ВТО в Женеве

ЖЕНЕВА, 18 сентября 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты председательствовали на парламентской сессии «Содействие многостороннему сотрудничеству через цифровую торговлю» в рамках Парламентской конференции Всемирной торговой организации в Женеве. Форум организован Межпарламентским союзом и Европейским парламентом при участии парламентариев и международных экспертов.

Сессию возглавил доктор Марван Обайд Аль Мухайри, член парламентской делегации Федерального национального совета ОАЭ и руководящего комитета Парламентской конференции Всемирной торговой организации .

Он отметил, что необходимо создать четкие и обязательные правила для цифровой торговли и продолжить реформы ВТО.

Парламенты, по его словам, должны помогать устранять препятствия для международной онлайн-торговли и укреплять доверие к цифровым сервисам, что будет способствовать росту мировой цифровой экономики и поддержит стабильную систему глобальной торговли.