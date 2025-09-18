Кувейт примет первый Международный кубок ОАЭ по соколиной охоте

ДУБАЙ, 18 сентября 2025 (WAM) -- Федерация соколиной охоты ОАЭ объявила, что первый Международный кубок ОАЭ по соколиной охоте пройдет в Кувейте с 4 по 7 декабря.

Заявление сделано во время визита делегации федерации в Кувейт, где ее представители встретились с министром информации и молодежи Абдурахманом Аль-Мутейри.

Делегацию возглавил генеральный секретарь Международной федерации соколиной охоты и Федерации соколиной охоты ОАЭ Рашид бин Мархан при участии члена правления Абдулазиза Аль Али и посла ОАЭ в Кувейте доктора Маттара Хамеда Аль Нейади.

В турнире пройдут семь соревнований молодых соколов: четыре основных, одно специальное и финальное. В решающем этапе встретятся по пять лучших птиц из каждого предыдущего старта. Общий призовой фонд — 500 тысяч дирхамов.

Международный кубок ОАЭ по соколиной охоте учрежден в августе 2025 года и будет проводиться ежегодно на разных континентах. Турнир призван вывести соколиную охоту и смежные дисциплины на мировой уровень, укрепить позиции ОАЭ как ведущего центра этого традиционного спорта и сохранить его культурное наследие с использованием современных технологий и инновационных подходов.