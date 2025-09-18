ОАЭ и Казахстан укрепляют сотрудничество в сфере фетв и религиозного просвещения с применением цифровых технологий и ИИ

АСТАНА, 18 сентября 2025 (WAM) -- Председатель Государственного управления ОАЭ по исламским вопросам, вакуфам и закяту доктор Омар Хабтур Аль Дарей встретился с Верховным муфтием Казахстана Наурызбаем кажы Таганулы на полях VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который проходит в Астане 17–18 сентября.

Стороны обсудили расширение сотрудничества в подготовке фетв и развитии программ религиозного просвещения, уделив особое внимание использованию цифровых технологий и искусственного интеллекта. Переговоры также затронули совместные инициативы по укреплению ценностей толерантности, умеренности и межкультурного диалога.