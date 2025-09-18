МИД ОАЭ принял копию верительных грамот нового посла Либерии

АБУ-ДАБИ, 18 сентября 2025 (WAM) -- Заместитель министра иностранных дел ОАЭ Омар Обайд Альхесан Альшамси принял копию верительных грамот нового посла Республики Либерия в ОАЭ Мохаммеда Момолу Дукули.

Альшамси пожелал дипломату успехов и подтвердил заинтересованность ОАЭ в дальнейшем укреплении сотрудничества с Либерией во всех сферах.

Посол высоко оценил авторитет Объединенных Арабских Эмиратов на региональном и международном уровне, отметив дальновидную политику президента Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна.

ОАЭ и Либерия поддерживают прочные двусторонние связи и намерены расширять партнерство в интересах устойчивого развития и благополучия двух дружественных стран.