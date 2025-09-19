Шейх Хамдан назначил нового гендиректора Агентства по регулированию недвижимости Дубая

ДУБАЙ, 19 сентября 2025 (WAM) -- Председатель Исполнительного совета Дубая, наследный принц, заместитель премьер-министра и министр обороны ОАЭ Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум издал постановление № 73 от 2025 года о переводе Абдуллы Ахмеда Мохаммеда Салеха Аль Шехи из Фонда жилищного строительства имени Мохаммеда бин Рашида и его назначении генеральным директором Агентства по регулированию недвижимости (RERA).

Документ вступает в силу со дня издания и будет опубликован в Официальном вестнике.