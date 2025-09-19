Президент ОАЭ прибыл в Грузию с официальным визитом

ТБИЛИСИ, 19 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян прибыл в Тбилиси с официальным визитом.

В международном аэропорту имени Шота Руставели главу государства встретил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. На аэродроме состоялась официальная церемония приветствия с исполнением национальных гимнов ОАЭ и Грузии.

Его Высочество сопровождают шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по особым делам; шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, советник президента ОАЭ; а также ряд министров и высокопоставленных чиновников.