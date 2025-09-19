Директор дубайского офиса МИД ОАЭ принял верительные грамоты генерального консула Иордании

ДУБАЙ, 19 сентября 2025 (WAM) -- Директор офиса Министерства иностранных дел ОАЭ в Дубае шейх Мактум бин Бутти Аль Мактум принял верительные грамоты Омара Аль-Атума, назначенного генеральным консулом Иорданского Хашимитского Королевства в Дубае и Северных Эмиратах.

В ходе официальной встречи шейх Мактум поздравил дипломата с вступлением в должность и пожелал успехов в работе. Он подчеркнул прочные политические, экономические и инвестиционные связи между Объединенными Арабскими Эмиратами и Иорданией.