Президент ОАЭ прибыл в Белград с рабочим визитом в Сербию

БЕЛГРАД, 19 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня прибыл в Белград с рабочим визитом в Республику Сербия.

Президент Сербии Александр Вучич встретил Его Высочество и сопровождающую делегацию в аэропорту имени Николы Теслы.

В состав делегации президента ОАЭ вошли наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра и министр обороны Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум; заместитель председателя АП по особым делам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд министров и высокопоставленных должностных лиц.