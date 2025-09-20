ОАЭ приняли участие в 7-м совещании руководителей прокуратур стран БРИКС

АБУ-ДАБИ, 20 сентября 2025 (WAM) -- Государственная прокуратура ОАЭ приняла участие в 7-м совещании руководителей прокуратур стран БРИКС, которое прошло под председательством Федеральной прокуратуры Бразилии в формате видеоконференции.

Встреча была посвящена теме «Искусственный интеллект и правосудие: стратегии правовой безопасности, этики и международного сотрудничества» и объединила руководителей и представителей прокуратур государств-членов БРИКС.

В своем выступлении делегация ОАЭ подтвердила приверженность внедрению современных технологий, включая использование искусственного интеллекта в работе прокуратуры, и подчеркнула поддержку совместных инициатив, направленных на укрепление верховенства закона, защиту прав человека и развитие уголовного правосудия.

Участие, как отмечено, отражает стремление ОАЭ к укреплению партнерских связей с различными региональными и международными объединениями.